Pescara, chiuso negozio a Portanuova: mancato rispetto norme anti-Covid e prodotti pirotecnici scaduti

PESCARA, 26 dicembre – Chiuso per cinque giorni un negozio di casalinghi in zona Portanuova, per mancato rispetto della normativa di sicurezza anti-covid e sequestrati, nello stesso negozio, circa 3 chili di prodotti pirotecnici.

Nel corso dei controlli effettuati in occasione delle festività natalizie, finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, la polizia ha controllato un negozio di vendita al dettaglio di articoli casalinghi, in zona Porta Nuova, trovato aperto, in violazione delle regole vigenti su tutto il territorio nazionale per la zona rossa. Pertanto è stata disposta la immediata chiusura dell’attività per 5 giorni e l’esercente dovrà pagare una multa di 400 euro.

Inoltre, nello stesso negozio, gli agenti, con il supporto del Nucleo Artificieri, hanno controllato diverse confezioni di artifici pirotecnici, rinvenendo un chilo di materiale appartenente alla quinta categoria, gruppo C, che non può essere messo in vendita senza la prevista licenza prefettizia e che dunque è stato sequestrato. Tra le confezioni, anche diversi giochi pirotecnici mancanti della marcatura CE. Altri 2 chili di prodotti pirotecnici sono stati sequestrati perché scaduti e quindi non conformi alla vendita. Il titolare del negozio è stato denunciato per commercio abusivo di materiale esplodente e sanzionato amministrativamente per i prodotti scaduti.