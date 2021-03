Pescara, clochard accoltellato: 52enne fermato per tentato omicidio

PESCARA, 9 marzo – Fermato dai carabinieri di Pescara un uomo di 52 anni, di nazionalità polacco, indiziato di essere l’autore dell’accoltellamento ai danni di un clochard, avvenuto il 6 marzo scorso in città.

L’uomo èstato fermato la notte scorsa per i reati di tentato omicidio e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il 52enne polacco, senza tetto già noto alle forze dell’ordine in quanto gravato da precedenti di polizia, si trova ora in carcere

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla serrata attività info-investigativa condotta dai carabinieri, che hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo: sarebbe lui il responsabile dell’accoltellamento, commesso nella tarda serata del 6 marzo, ai danni di un giovane connazionale.

I militari, grazie alle risultanze acquisite in sede di sopralluogo e soprattutto sulla base dell’esame delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza urbana, sono riusciti in breve tempo a stringere il cerchio attorno all’autore dell’aggressione.

Le immagini, infatti, mostrano chiaramente quanto accaduto, avendo ripreso prima quella che sembrava un’animata discussione tra i 2 uomini, alla presenza di una giovane donna. Le parole sono però in pochissimi istanti degenerate: il fermato avrebbe estratto dalla tasca della giacca un oggetto appuntito iniziando a brandirlo in direzione della vittima.

I 2 sono poi usciti per un attimo dal raggio di ripresa, ma dopo poco istanti il 52enne si è allontanato, mentre il giovane si è accasciato a terra, con la compagna che ha cercato di soccorrerlo. Nel frattempo la vittima, ripresasi in ospedale, ha confermato la dinamica dei fatti e l’identità del suo aggressore. Gli investigatori, nel corso di più approfonditi accertamenti, sono riusciti a risalire anche alle motivazioni del litigio, scaturito dalle offese inizialmente rivolte dall’aggressore alla compagna della vittima, di cui questi aveva preso le difese.

La vittima, tuttora ricoverata in “prognosi riservata” all’ospedale di Pescara, subito dopo l’aggressione è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e sottoposta ad un urgente intervento chirurgico, nel corso del quale è stata anche recuperata la lama spezzatasi durante la colluttazione e rimasta conficcata nella zona toracica.