Pescara, colpisce un coetaneo con un pugno: denunciato 22enne

PESCARA, 23 agosto – Un 22enne della provincia di Pescara è stato denunciato per aver colpito con un pugno al volto un coetaneo nel corso di una discussione avvenuta sul lungomare nord nella notte tra sabato e domenica.

L’episodio si è verificato intorno alle 2.30, quando le volanti della Questura sono intervenute sulla riviera per un’aggressione ai danni di un ragazzo. Viste le condizioni di quest’ultimo, che presentava una ferita alla testa da cui perdeva copiosamente sangue, gli agenti hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza con il giovane che è stato trasportato in ospedale.

Sul posto gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni e successivamente si sono messi alla ricerca dell’aggressore, che era riuscito a dileguarsi prima del loro arrivo, identificandolo e rintracciandolo nella sua abitazione. Di fronte agli agenti il ragazzo ha ammesso subito le proprie responsabilità, mostrandosi profondamente rammaricato per l’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti al termine della serata trascorsa in uno stabilimento balneare, la vittima, residente in provincia di Chieti, avrebbe preso le difese di una ragazza che stava discutendo con il suo fidanzato, amico dell’aggressore. Un’intromissione che non sarebbe stata gradita dalla coppia di amici. E così si sarebbe passati dalle parole ai fatti con il ragazzo finito in ospedale e dimesso con una prognosi di 25 giorni.