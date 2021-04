Pescara, contagi Covid nelle cliniche private: indagate due figure di vertice

PESCARA, 14 aprile – Sotto inchiesta, a Pescara, due figure di vertice delle cliniche private De Cesaris e Villa Serena. La Procura ipotizza i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, in relazione ai contagi avvenuti lo scorso anno, nella prima fase della pandemia, all’interno delle due strutture.

In quel periodo, infatti, alcuni operatori sanitari contrassero il virus, finendo per contagiare anche i familiari, e il padre di un’infermiera perse la vita proprio a causa del Covid. Seguirono diversi esposti, attraverso i quali i vertici delle cliniche furono accusati di non avere fornito al personale sufficienti dispositivi di protezione.

Il sostituto procuratore Anna Benigni, titolare dell’inchiesta, inviò i carabinieri forestali nelle cliniche per acquisire documenti e ascoltare persone informate dei fatti. Recentemente i forestali hanno acquisito anche le cartelle cliniche di alcuni pazienti.

Negli esposti si denuncia infatti che i contagi degli infermieri avvennero in concomitanza con il trasferimento di alcuni pazienti non-Covid dall’ospedale alle cliniche e la Procura intende verificare se sia stato fatto tutto secondo le regole o se siano stati invece commessi errori e sottovalutazioni. Al riguardo sarebbe finito sotto la lente degli inquirenti almeno un caso considerato sospetto.