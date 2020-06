Pescara, continua a perseguitare la moglie: finisce agli arresti domiciliari

PESCARA, 1 giugno – Nonostante il divieto di avvicinamento aveva continuato a perseguitare la compagna, sia su Facebook sia pedinandola. Il Gip del Tribunale di Pescara ha perciò disposto nei confronti di un quarantaduenne di Pescara l’aggravamento della misura cautelare, trasformandola in arresti domiciliari.

I Carabinieri hanno riscontrato, da parte dell’uomo, gravi e reiterate violazioni da parte dell’uomo che già in passato aveva masso in atto comportamenti gravemente vessatori nei confronti della moglie, tanto da essere allontanato dalla casa familiare. L’uomo è accusato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.