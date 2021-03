Pescara: controlli anticontagio, due locali chiusi dalla Finanza

PESCARA, 15 marzo – Nel fine settimana sono stati 22 i verbali redatti dalla Guardia di Finanza di Pescara per il mancato rispetto delle regole anticontagio.

I Finanzieri hanno chiuso un bar sulla Tiburtina e un circolo ricreativo e sanzionato le persone presenti.

Ad attirare l’attenzione delle Fiamme Gialle è stata la presenza di un gruppo di cinque persone che consumavano cibi e bevande a distanza ravvicinata tra di loro nelle immediate adiacenze del bar insistente sulla Via Tiburtina. La successiva identificazione consentiva di rilevare che la metà dei presenti era residente in altri comuni, motivo per il quale oltre a essere sanzionati per il mancato rispetto del divieto di assembramento, sono stati sanzionati anche per il mancato rispetto del divieto di spostamento dal comune di residenza.

Nel tardo pomeriggio di domenica i Finanzieri hanno riscontrato una situazione ancora più grave all’interno di un circolo ricreativo di Pescara, dove sono state trovate dodici persone senza mascherina intente a consumare cibi e bevande durante una partita a carte, senza distanziamento sociale. Anche in questo caso sono state trovate persone al di fuori dal Comune di residenza.

Infine altri 5 violazioni sono state contestate a cittadini che circolavano senza utilizzare dispositivi di protezione individuale.