Pescara, cyberbullismo ai danni di una minorenne: il questore ammonisce tre giovani

PESCARA, 15 maggio – I genitori di una ragazzina minorenne, a Pescara, hanno denunciato un caso di cyberbullismo ai danni della figlia. Il questore della città adriatica, al termine di un’approfondita istruttoria, ha emesso, per la prima volta dall’entrata in vigore dell’apposita legge, tre provvedimenti di ammonimento per cyberbullismo nei confronti di altrettanti ragazzi.

I giovani che hanno ricevuto il provvedimento di ammonimento in sostanza avevano ideato e condiviso, attraverso alcune chat, degli stickers dal contenuto altamente offensivo e denigratorio nei confronti della loro coetanea. Stickers realizzati anche carpendo dai profili social della ragazza alcune fotografie e scattandone altre, a sua insaputa e senza il consenso dei genitori della ragazza. I giovani, sempre in chat, avevano inoltre, in varie occasioni, espresso giudizi sulla studentessa che, valutati nel contesto in cui tutta la faccenda è maturata, miravano ad isolarla e minarne l’autostima e la serenità.

Il provvedimento di ammonimento ha principalmente una funzione deterrente, finalizzata a tutelare sia la vittima, evitando il perpetuarsi di condotte lesive della sua dignità personale, sia a preservare l’autore dei fatti, in ragione della minore età, da un eventuale processo penale, richiamando la sua riflessione ed attenzione sul disvalore sociale dei suoi comportamenti.

I tre giovani, convocati presso gli uffici di polizia, sono stati messi al corrente, alla presenza dei genitori, del provvedimento emesso nei loro confronti. In particolare si è cercato di far prendere loro coscienza della gravità di quanto fatto, soprattutto in termini di sofferenza causata alla vittima. I ragazzi sono stati inoltre invitati a cancellare dal telefonino e da qualsiasi altra memoria le immagini ed i commenti denigratori e, soprattutto, a non ripetere tali condotte perché altrimenti potranno essere deferiti all’autorità giudiziaria.