Pescara, dalla terrazza inonda di musica il centro di Pescara /VIDEO

PESCARA, 15 marzo – Ha aperto e chiuso la sua esibizione con il “Nessun dorma” della Turandot nell’interpretazione di Luciano Pavarotti, inondando di musica il centro di Pescara.

Un artista – chitarra alla mano, microfono ed amplificatore – dal terrazzo di un palazzo del capoluogo adriatico, ha cantato per oltre mezz’ora davanti a centinaia di persone affacciate ai balconi, tra applausi e urla di incoraggiamento.

E’ solo una delle tante iniziative estemporanee attuate in Abruzzo e nel resto d’Italia finalizzate a far sentire partecipi ed unite le persone che non escono di casa per l’emergenza Coronavirus.