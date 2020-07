Pescara, donna aggredita dal compagno nel quartiere San Donato

PESCARA, 20 luglio – Aggressione ai danni di una donna, ieri pomeriggio nel quartiere San Donato, a Pescara.

Gli agenti della squadra volante, intervenuti in seguito ad una segnalazione, hanno trovato la donna in stato di agitazione, con escoriazioni e lividi sul corpo. La donna ha riferito di avere avuto una accesa lite con il compagno, poi allontanatosi, nel corso della quale aveva subito lesioni personali, successivamente risultate guaribili in 20 giorni.

Diramate le ricerche, alcuni minuti dopo, la polizia ha rintracciato l’aggressore in via Alento: si tratta di B.S.A., 45 anni, cittadino senegalese residente a Milano, ma di fatto domiciliato a casa della compagna, presso la quale stava scontando gli arresti domiciliari per reati in materia di falso commessi a Milano.

Il senegalese è stato trovato in possesso di un passaporto contraffatto, motivo per il quale è stato tratto in arresto in flagranza di reato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ulteriori indagini sulla violenza saranno condotte dalla squadra mobile.