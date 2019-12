Pescara, donna trovata morta in edificio abbandonato: domani l’autopsia

PESCARA, 19 dicembre – Verrà eseguita domani pomeriggio l’autopsia sul corpo della 56enne polacca trovata morta ieri sera in un edificio abbandonato di Pescara, a ridosso del fiume, in via Valle Roveto. L’esame autoptico sarà eseguito dal medico legale Cristian D’Ovidio, a cui il pm Anna Benigni ha conferito l’incarico. L’autopsia è necessaria per chiarire le cause del decesso, che, stando ai primi accertamenti effettuati sul posto, sembra dovuto ad una caduta accidentale dalle scale.

Il corpo della donna, che presentava un trauma craniofacciale ed era in una pozza di sangue, è stato trovato in fondo ad una rampa di scale. A lanciare l’allarme è stato un uomo che viveva nel rudere fatiscente, utilizzato come rifugio di fortuna anche dalla donna. L’uomo, anche lui polacco, è stato ascoltato in Questura come persona informata sui fatti.

Degli accertamenti si occupano gli uomini della squadra Mobile, diretti da Dante Cosentino.