Pescara, donna trovata morta in un edificio abbandonato: ha traumi al volto

PESCARA, 18 dicembre – Una persona è stata trovata morta in serata in un edificio abbandonato in via Valle Roveto, nei pressi della vecchia draga, a Pescara, a ridosso del fiume. Sarebbe di nazionalità polacca e presenterebbe un trauma cranio facciale. Sul posto ci sono il 118 e la Polizia, con squadra Volante e Mobile. Il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per appurare le cause della morte. Sul posto il medico legale Cristian D’Ovidio e il sostituto procuratore Anna Benigni.

AGGIORNAMENTO – La vittima è una 56enne polacca che usava abitualmente l’edificio abbandonato come riparo di fortuna. Sarà l’autopsia, già disposta dal pm, a chiarire quella che al momento sembra una caduta accidentale dalle scale. La persona che ha lanciato l’allarme – un altro uomo che vive lì – è stata portata in questura per essere ascoltata come persona informata sui fatti. La donna è stata trovata in una pozza di sangue. Sul posto c’è anche il capo della Mobile, Dante Cosentino.