Pescara, due giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti

PESCARA, 16 maggio – Due giovani, ieri notte in via Pandolfi a Pescara, sono stati trovati in possesso di vari stupefacenti.

Sono stati gli agenti della squadra volante, su segnalazione della sala operativa, a procedere al controllo di due persone che, alla vista degli agenti, hanno subito mostrato segni di agitazione e atteggiamento sospetto. Identificati come P.M. di 24 anni e M.L. di 31 anni, entrambi italiani, i due giovani sono stati perquisiti e trovati in possesso di numerose confezioni di farmaci il cui principio attivo è inserito nella tabella degli stupefacenti ai sensi del Testo Unico dpr. 309/90. Inoltre erano in possesso di tre involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e un timbro intestato alla AUSL Pescara con prescrizioni mediche in carta intestata. Il rinvenimento ha comportato una successiva perquisizione nell’abitazione dell’ indagata che ha consentito di trovare diverse boccette di stupefacente inalante comunemente chiamato “popper”.