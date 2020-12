Pescara, due persone arrestate per droga a Zanni: si indaga su traffico online dalla Spagna

PESCARA, 14 dicembre – Due cittadini di origine ucraina sono stati arrestati dalla polizia a Pescara, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi sono sospettati di essere coinvolti in un traffico di droga su internet che sembrerebbe riguardare tipologie particolarmente potenti di hashish e marijuana.

Gli agenti dell’Antidroga, dopo avere seguito un noto consumatore di droga nei pressi del quartiere Zanni, hanno atteso che questi incontrasse un potenziale spacciatore. Pochi minuti dopo è effettivamente sopraggiunto un altro uomo, che si è avvicinato al giovane pedinato. Immediatamente gli agenti hanno identificato e perquisito il potenziale spacciatore, un 28enne ucraino, trovandogli addosso 14 grammi di marijuana contenuti in due distinte buste di cellophane.

Subito dopo i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del 28enne, condivisa con un connazionale di 22 anni, incensurato e presente al momento della perquisizione. Nel corso dei controlli è venuto alla luce un vero e proprio supermarket della droga: in particolare sono stati rinvenuti altri 50 grammi di marijuana divisi in dosi, 750 grammi di hashish confezionati in panetti e 5 cosiddetti “cannagars”, ovvero sigari fatti interamente di cannabis o marijuana, poi cosparsi con olio di resina di cannabis, insieme ad altri 550 sigari destinati alla realizzazione di ulteriori “cannagars”. Nella stessa casa è stato rinvenuto anche materiale per il confezionamento della droga e 6.000 euro in contanti.

L’hashish rinvenuto è del tipo commercializzato su internet con le marche “Grape Ap” e “Gorilla Glu”, contenenti principi attivi, di thc, altissimi, tanto da essere venduti ad un prezzo di circa 50 euro al grammo. E’ stata inoltre rinvenuta marijuana di tipo “amnesia haze”, sempre con elevato principio attivo, derivante dalla coltivazione di una pianta frutto della fusione di tre distinte varietà di canapa. Considerando che il canale di approvvigionamento di tali sostanze è legato essenzialmente a internet, con accesso riservato tramite link segreti e lasciapassare virtuali per essere ammessi alla contrattazione, si sospetta che i due arrestati siano coinvolti in un traffico online. E infatti la polizia ha proceduto al sequestro di materiale informatico rinvenuto nell’abitazione e agli imballaggi originali della merce, spedita prevalentemente dalla Spagna. La polizia mette in luce che in effetti, generalmente, dopo l’acquisto della merce, la merce viene inviata tramite corriere all’indirizzo indicato, cui si riferiscono in genere mere teste di legno.