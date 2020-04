Pescara e Montesilvano: 25 aprile e 1 maggio blindate spiagge, Riviera e Strada Parco

PESCARA, 21 aprile – I sindaci di Pescara e Montesilvano hanno rinnovato anche per il 25 aprile e il 1 maggio le ordinanze restrittive della circolazione lungo tutta la Riviera e lungo la Strada Parco.

Dal confine con Città Sant’Angelo fino a Francavilla non si potrà andare in spiaggia e nelle aree verdi recintate.

Le ordinanze sono state concordate nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto oggi.

Dunque i provvedimenti prevedono che su marciapiedi e piste ciclabili lungo la Riviera e sulla Strada Parco non si possa circolare a piedi, in bicicletta o con monopattino ed altri mezzi “leggeri”: autorizzate solo le persone che devono accedere alle loro abitazione. Ugualmente in spiaggia potrà andare solo chi sta eseguendo lavori di sistemazione degli stabilimenti.

Così come accaduto a Pasqua sarà in vigore il divieto di trasferimento o spostamento delle persone

fisiche su tutto il territorio nazionale ed in particolare fra comuni diversi, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Per l’occasione saranno intensificati tutti i controlli.