Pescara: entra contromano sull’asse attrezzato, tre feriti

PESCARA, 28 febbraio – Un incidente con tre feriti è stato provocato da un automobilista che, questa mattina, è entrato contromano con la sua vettura sul raccordo autostradale Chieti-Pescara, sulla rampa di Piazza della Marina.

Il mezzo si è scontrato con un’altra auto e tre persone, a bordo dell’uno e dell’altro mezzo, sono rimaste ferite in modo non grave.

Tutti sono stati trasportati in ospedale per le prime cure. Per rilievi e accertamenti è intervenuta la Polizia stradale.