Pescara, esplode la protesta contro il Dpcm Conte: contestato anche il sindaco Masci /FOTO

I manifestanti sono stati bloccati su via del Concilio.

I primi momenti di tensione si sono verificati proprio al termine degli interventi dei rappresentanti delle associazioni, quando in Piazza Salotto si è affacciato il sindaco Carlo Masci: i presenti lo hanno contestato al punto che il primo cittadino è stato costretto a risalire in macchina e ad allontanarsi rapidamente, seguito dagli insulti, anche pesanti, di alcuni dei presenti.

I manifestanti si sono spostati lungo via Nicola Fabrizi lanciando fumogeni e controllati dalle forze di Polizia in tenuta antisommossa.

PESCARA, 28 ottobre – E’ iniziata con gli interventi dal palco, si è conclusa con una dura contestazione al sindaco di Pescara, Carlo Masci, e con un corteo non autorizzato verso la Prefettura, la manifestazione di protesta organizzata dalle associazioni di categoria contro il Dpcm Conte.

