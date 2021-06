Pescara, festa abusiva in uno stabilimento: multati 13 giovani

PESCARA, 6 giugno – I carabinieri della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Pescara hanno sanzionato per la violazione delle norme contro la diffusione del Covid-19 tredici giovani di età compresa tra i 21 ed i 31 anni sorpresi a far festa all’interno di uno stabilimento balneare.

L’intervento è scattato alle 2.10 quando i militari, dopo aver sentito della musica provenire dall’interno dello stabilimento, sono andati a controllare cosa stesse succedendo, sorprendendo i ragazzi intenti a ballare senza rispettare le distanze interpersonali e senza indossare i dispositivi di protezione.

Dai primi accertamenti i carabinieri hanno notato che i ragazzi stavano utilizzando l’impianto audio dello stabilimento e si sono immediatamente recati a casa del proprietario che ha però dichiarato di non aver assolutamente autorizzato alcuna festa all’interno del proprio locale.

Dopo i controlli e le multe ragazzi sono stati invitati a tornare immediatamente presso le loro abitazioni nel rispetto del coprifuoco vigente.