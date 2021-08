Pescara: fiamme tra fosso Vallelunga e via Scarfoglio, l’incendio minaccia le case

PESCARA, 1 agosto – Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio a Pescara, nella zona sud della città, tra fosso Vallelunga, via Scarfoglio e via Terra Vergine.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si stanno propagando rapidamente e minacciano le tante abitazioni presenti in zona. In azione i Vigili del Fuoco, anche con l’elicottero. Secondo le prime informazioni, i soccorritori fanno fatica a gestire i tanti fronti dell’incendio: nel Pescarese sono in corso numerosi incendi e personale e mezzi sono tutti impegnati.

Presenti le forze dell’ordine che stanno facendo allontanare i presenti. Sul posto anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

Le ceneri incandescenti hanno raggiunto la spiaggia portate dal vento: hanno preso fuoco alcune palme del Lido Coralba: lo stabilimento è stato immediatamente evacuato e anche i clienti delle strutture vicine sono stati fatti allontanare.