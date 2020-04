Pescara, furto ai danni di un furgone che stava effettuando consegne: due denunciati

PESCARA, 18 aprile – Furto ai danni di un furgone-frigo, la notte scorsa a Pescara, in via Perugia, nel corso delle consegne che gli addetti di un’azienda di generi alimentare stavano compiendo presso vari supermercati.

Gli agenti della squadra voltante, che circa mezz’ora prima avevano fermato due persone in via Salaria Vecchia, un tunisino di 34 anni e un egiziano di 33 anni, dopo averli sorpresi con vari arnesi da scasso e denunciati per porto di armi ed oggetti atti ad offendere e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldellli, si sono subito messi alla ricerca dei due uomini, in quanto la descrizione fornita combaciava: entrambi sono stati rintracciati e bloccati in via Sacco. La merce, costituita da generi alimentari dal valore di circa 120 euro, è stata restituita e i due sono stati nuovamente denunciati a piede libero per furto in concorso. Il tunisino era stato già denunciato 2 giorni prima, dal personale della squadra volante, dopo esser stato sorpreso a commettere un furto all’interno di un’autovettura parcheggiata.