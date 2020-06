Pescara, giovane accoltellato per la cocaina: in carcere 44enne del posto

PESCARA, 19 giugno – Arrestato in mattinata dalla polizia, in esecuzione di una misura cautelare disposta dal Gip del tribunale di Pescara, E.P, 44enne pescarese con numerosi precedenti. L’uomo deve rispondere dei reati di rapina, aggravata dall’utilizzo di un’arma e dall’aver agito per motivi abietti, lesioni volontarie aggravate, e porto ingiustificato di coltello fuori dalla propria abitazione.

I fatti di cui è accusato risalgono allo scorso 27 maggio, quando intorno alle 2.30 gli agenti della squadra volante intervennero presso il pronto soccorso di Pescara, dove era appena giunto, trasportato da ambulanza, un 35enne pescarese con diverse ferite da arma da taglio. Il 35enne, poi dimesso con una prognosi di 12 giorni, apparve subito reticente: riferì di essersi recato, accompagnato da un amico, a far visita ai propri genitori e una volta uscito dallo stabile di residenza di questi ultimi sarebbe stato aggredito da un soggetto sconosciuto che, senza proferire parola, lo avrebbe colpito con un coltello, fuggendo subito dopo a bordo di uno scooter.

Pochi giorni dopo, la vittima aveva sporse denuncia, ma anche questa volta le dichiarazioni fornite indussero gli investigatori a ritenere che non stesse raccontando tutta la verità. I poliziotti, pertanto, decisero di ascoltare nuovamente l’uomo, il quale, messo alle strette, chiarì tutti gli aspetti della vicenda, riferendo che in realtà quella notte era andato, accompagnato da un suo amico, presso l’abitazione dei suoi genitori e che, nella circostanza, aveva incontrato casualmente E.P., che abita in quello stesso stabile. Terminata la visita ai familiari, mentre si accingeva a risalire a bordo dell’autovettura, era stato nuovamente avvicinato da E.P., il quale gli aveva chiesto se avesse della cocaina: al suo diniego, E.P. risalì a bordo dell’auto, aprendo di scatto la portiera e colpendolo più volte con un coltello dicendogli: “Adesso mi dai la cocaina? La prossima coltellata ti prendo al cuore e ti ammazzo”.

A quel punto la vittima, con alcuni precedenti in materia di droga, si vide costretto a consegnare una bustina contenente una dose di cocaina, custodita nel portafoglio e, una volta allontanatosi l’aggressore, si recò sanguinante presso l’abitazione dei genitori, dalla quale, tramite autolettiga, venne trasportato in ospedale.

La squadra mobile ha ascoltato anche la persona che accompagnò la vittima dai genitori, la quale ha confermato la versione fornita dall’amico. Alla luce delle risultanze acquisite la Procura, in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo concreto ed attuale il pericolo di reiterazione del reato, ha presentato istanza per l’emissione della misura cautelare della custodia in carcere. L’ufficio del Gip, condividendo l’impianto accusatorio, ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di oggi dagli uomini della sezione antirapina, che hanno rintracciato l’uomo nella sua abitazione, per poi accompagnarlo in carcere.