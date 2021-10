Pescara, giù dal Ponte del Mare: tredicenne in rianimazione

PESCARA, 29 ottobre – Un 13enne di Pescara è ricoverato in ospedali in gravi condizioni per i traumi riportati dopo essere caduto dal Ponte del Mare, sulla sabbia, dopo un volo di una decina di metri. Poco chiara, al momento, la dinamica dei fatti, ma, stando alle prime informazioni, sembra che si sia trattato di un gesto volontario.

Sul posto Polizia, 118 e Vigili del fuoco. I poliziotti stanno ascoltando alcune persone che hanno assistito alla scena.

Il ragazzino, trasportato in ospedale e stabilizzato, è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.