Pescara, i locali della movida decidono di non riaprire per protesta

PESCARA, 17 maggio – I locali serali di Pescara decidono di non riaprire per protesta. Gli esercenti di piazza Muzii, via Cesare Battisti e corso Manthonè, le aree del divertimento pesscarese, si dicono pronti a “questo costosissimo sforzo per poter tornare a operare in libertà e senza restrizioni”.

All’origine della decisione ci sono in particolare gli orari ipotizzati dal Comune, con la chiusura prevista a mezzanotte durante la settimana e all’una nei weekend, e la mancata ufficializzazione delle regole a cui attenersi, in particolare per quanto riguarda l’occupazione del suolo pubblico.