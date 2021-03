Pescara, identificato e denunciato l’autore di 12 furti con spaccata

PESCARA, 20 marzo – Identificato e denunciato N.H., 21 anni, secondo la polizia responsabile di 12 furti con spaccata commessi a Pescara.

Il giovane, di nazionalità marocchina, residente in provincia di Ancona, ma di fatto stabilitosi a Pescara, seppure senza una fissa dimora, ha diversi precedenti di polizia per furto e problemi di tossicodipendenza. Nella giornata di ieri le indagini della Squadra Mobile hanno subito un’accelerazione, in seguito all’esame delle modalità di consumazione del reato e alla visione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza acquisite durante i sopralluoghi.

In particolare la polizia ha tenuto conto degli elementi acquisiti per la spaccata in danno del negozio Uza di viale Marconi, commessa la notte del 7 febbraio. Due giorni dopo, il 9 febbraio, dopo essere stato rintracciato e denunciato dalla polizia quale responsabile di uno scippo commesso in via Trento a Pescara, N.H. era stato segnalato anche per la spaccata, perché era stato riconosciuto nelle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio e perché lo stesso aveva confessato di esserne l’artefice, giustificandosi con la dipendenza da sostanze stupefacenti che lo spinge a compiere reati di tipo predatorio per poter acquistare la droga.

Per questi motivi, ieri mattinata, il personale della Squadra Volante ha intensificato le sue ricerche rintracciandolo in un appartamento di via Tavo dove N.H. di recente ha trovato alloggio e dove, poggiati a terra, nel corridoio, sono stati trovati due computer, un monitor 23 pollici marca HP, un monitor 15,6 pollici marca Majestic, un televisore marca LG 42 pollici.

Il giovane marocchino, che ha negato di essere il possessore del materiale elettronico, posto sotto sequestro e per il quale sono in corso gli accertamenti per stabilire la provenienza, a seguito delle contestazioni ha ammesso di avere commesso nell’ultimo periodo diverse spaccate notturne, sempre per il bisogno impellente di trovare denaro da barattare con la droga. N.H. ha quindi confessato 12 spaccate commesse in danno degli esercizi commerciali Pizzeria “La risata”; pescheria “Pianeta Mare”; ristorante “Pesciolino”, bar D’Amico; “Pol Proposte On Line”; “Nutellandia”; pizzeria “Napoli”; “La Bottega dei Parrucchieri”; “Officina della Pizza”; sushi di Piazza Garibaldi; ristorante “La Cozza Ubriaca” “negozio per parrucchieri “La Beauty” di via Tiburtina. Per alcune di queste attività commerciali c’è già il riscontro con le immagini dei sistemi di videosorveglianza.