Pescara, in centinaia alla manifestazione contro il Green pass: aggrediti esponenti di Forza Italia

PESCARA, 24 luglio – Diverse centinaia di persone, in molti casi senza mascherina e senza distanziamento, hanno partecipato alla manifestazione contro il green pass in corso a Pescara, nell’ambito di una mobilitazione che prevede eventi in numerose città d’Italia. Il presidio, iniziato in piazza dalla Rinascita, si è trasformato in un corteo non autorizzato per le vie del centro, nonostante i protocolli anti covid vietino le manifestazioni dinamiche. La protesta è andata avanti tra cori contro il Governo e slogan “per la libertà”. Non sono mancati momenti di tensione. Imponente la presenza delle forze dell’ordine, che stanno presidiando l’area interessata.

Alta tensione quando i manifestanti hanno aggredito “non solo verbalmente” il gazebo e il tavolo di Forza Italia presente in Corso Umberto dove i dirigenti del partito stavano raccogliendo le firme per il referendum sulla Giustizia. “La libertà di pensiero e di manifestazione – afferma il senatore Fi Nazario Pagano, presente sul posto – è consentita, ma nei limiti del rispetto delle libertà degli altri. Gli atti di violenza che abbiamo subito sono stati prontamente fermati dalle forze di polizia, ma non mi era mai capitata una cosa simile”.

“Siamo tutti vicini ai nostri dirigenti e militanti aggrediti a Pescara dai no vax mentre raccoglievano firme per i referendum sulla giustizia. Forza Italia non si farà intimidire. Vaccinarsi significa salvare vite umane. Grazie alla ⁦Polizia di Stato⁩ intervenuta a garantire la raccolta di firme sui referendum da parte dei militanti di ⁦Forza Italia⁩ a Pescara”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.