Pescara, in fiamme negozio lungo via del Santuario. Paura nella notte

PESCARA, 14 settembre – Sono andate avanti fino all’alba le operazioni di spegnimento e bonifica di un incendio che, intorno alle 2 di notte, si è sviluppato in un negozio di calzolaio al piano terra di un palazzo di quattro piani in via del Santuario.

Prudenzialmente, nel corso delle operazioni, l’edificio è stato completamente evacuato. Oltre ai Vigili del Fuoco e alla squadra volanti della Questura che ha effettuato i primi rilievi, sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118.

Un’anziana, con problemi di insufficienza respiratoria, è infatti rimasta lievemente intossicata dal fumo ed è stata ricoverata in ospedale.

In mattinata la Polizia scientifica effettuerà un esame dei luoghi per verificare se l’incendio è stato di origine dolosa.

In mattinata i residenti erano ancora in strada, bisognerà infatti verificare se lo stabile ha conservato i requisiti di abitabilità: il locale a piano terra è andato completamente distrutto e una gran parte della facciata è annerita dal fumo.