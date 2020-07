Pescara, in piazza Salotto l’evento contro la legge sull’omofobia: è polemica

PESCARA, 2 luglio – La manifestazione “Restiamo liberi” per dire no alla legge Zan sull’omotransfobia, domenica 12 luglio, nella piazza principale di Pescara, città al centro delle polemiche perché il Consiglio comunale ha bocciato l’ordine del giorno ‘Interventi contro l’omofobia’ presentato dal centrosinistra dopo che un 25enne, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, è stato aggredito da un branco di minorenni mentre passeggiava sul lungomare con il fidanzato. Sempre la scorsa settimana si erano scatenate le polemiche per la mancata concessione di Largo Mediterraneo per il flash mob finale della pride week regionale.

Ora è di nuovo polemica. “La destra non si ferma, e vuole trasformare Pescara nella capitale dell’odio”, attaccano i consiglieri comunali di centrosinistra, sottolineando che “dopo aver negato la solidarietà al ragazzo picchiato perché colpevole di passeggiare mano nella mano con il suo fidanzato, ora organizza proprio a Pescara una manifestazione omofobica. Adesso basta, sindaco e maggioranza consiliare prendano le distanze da questa degenerazione. Abbiamo appreso sgomenti della concessione di piazza Salotto a una manifestazione di protesta contro la legge sull’omo-bi-transfobia. Pescara non è la città dell’omofobia e non lo sarà mai”.

Interviene anche il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo: “Non gli è bastato il pestaggio omofobo e il vergognoso voto del Consiglio Comunale. Ora convocano pure una manifestazione contro la proposta di legge contro l’omofobia. La manifestazione è promossa da esponenti dei partiti che hanno votato contro la costituzione di parte civile del Comune contro i vigliacchi che hanno mandato all’ospedale un giovane di 25 anni. Diamo una risposta di civiltà. Propongo a tutte le mie concittadine e ai miei concittadini che non condividono questa intolleranza di ritrovarci in un’altra piazza centrale, piazza Sacro Cuore, alla stessa ora. E’ ora che si dica basta”.