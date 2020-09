Pescara, incendio al quinto piano di un palazzo in zona Portanuova

PESCARA, 28 settembre – Incendio in un palazzo in via Savonarola, nel cuore della zona di Portanuova, questa mattina intorno alle 9.

L’incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento, al quinto piano del palazzo, bruciando completamente il materasso che si trovava in una camera da letto. Fortunatamente l’immobile era vuoto. Immediatamente è stato dato l’allarme ed è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pescara, che con l’ausilio dell’autoscala è entrata nell’appartamento invaso dal fumo e ha provveduto a domare l’incendio. Sul posto anche una volante della polizia.