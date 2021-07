Pescara, incendio in una palazzina al confine con Francavilla: grave una donna

PESCARA, 27 luglio – Una donna di 54 anni è finita in gravi condizioni in ospedale in seguito ad un incendio che si è sviluppato attorno alle 7.30 in una palazzina di via Nazionale Adriatica Sud, a Pescara, a pochi metri dal confine con Francavilla al Mare. Altre due persone, che si trovavano in un altro appartmento, sono state messe in salvo. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate in uno degli appartamenti dell’edificio, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pescara e di Chieti.