Pescara, incendio nella notte in via Raiale

PESCARA, 2 marzo – Un incendio si è sviluppato nella notte appena trascorsa in un’abitazione in via Raiale.

Le fiamme hanno distrutto un pergolato in legno.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con sette uomini e due mezzi. All’interno dell’abitazione non vi era nessuno mentre sono state evacuate 2 persone dall’abitazione a fianco per ragioni di sicurezza anche se non interessata dalle fiamme.

Per i rilievi è intervenuta la Polizia.