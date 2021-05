Pescara, incidente in via del circuito: tre feriti, gravissima una donna /FOTO

PESCARA, 26 maggio – Gravissimo incidente stradale, nel tardo pomeriggio, in via del Circuito a Pescara. Coinvolte due automobili, una Bmw e una Jeep Renegade, che nell’impatto si è ribaltata. Tre i feriti trasportati in ospedale. Tra questi una donna di 57 anni arrivata in pronto soccorso in condizioni disperate. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la Polizia municipale. La viabilità della zona è in tilt.

AGGIORNAMENTO – Secondo le prime informazioni, la donna era alla guida di una Jeep Renegade che percorreva via Monte Siella per poi proseguire su via Monte Camicia. All’incrocio con via del Circuito lo scontro con una Bmw, che viaggiava in direzione mare-monti. A seguito dell’impatto la Renegade si è ribaltata.

Sul posto sono subito arrivati il 118 e i Vigili del Fuoco. Rilievi e accertamenti a cura della Polizia municipale. La strada è al momento chiusa al traffico e la viabilità della zona è in tilt.