Pescara, incidente sulla circonvallazione: donna di Lanciano muore dopo 4 giorni

PESCARA, 3 agosto – E’ morta all’ospedale di Pescara la 42enne di Lanciano che era rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì sulla variante alla statale 16, nei pressi dello svincolo di via Aterno.

Le condizioni della donna, ricoverata in rianimazione, erano disperate fin dall’inizio: la 42enne non si è mai ripresa. Stamani, diagnosticata la presunta morte encefalica, è partito il cosiddetto periodo di osservazione, al termine del quale è stato certificato il decesso.

La donna era alla guida della sua auto, quando, per cause in corso di accertamento, aveva perso il controllo del mezzo e aveva urtato il guard rail. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.