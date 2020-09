Pescara, incidente sull’asse attrezzato: sei feriti

PESCARA, 20 settembre – E’ di sei feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato questa notte, verso le 2.30, sull’asse attrezzato , in prossimità dello svincolo della E80, e che ha visto coinvolte cinque auto.

Per cause ancora in corso d’accertamento un’auto si è ribaltata e ha preso fuoco, provocando un tamponamento a catena.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno hanno spento l’incendio dell’auto e messo in sicurezza la zona, il 118 che ha soccorso i feriti e la polizia stradale per i rilievi del caso.