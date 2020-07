Pescara, incidente tra due auto e una moto sullo svincolo della variante: 3 feriti

PESCARA, 1 luglio – Tre persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale tra due automobili e una moto, avvenuto nel tardo pomeriggio sullo svincolo della variante alla strada statale 16, in zona aeroporto, a Pescara. Ad avere la peggio sono stati un 23enne di San Giovanni Teatino e un 40enne di Montesilvano che viaggiavano sulla moto. Hanno riportato un politrauma e sono in pronto soccorso. Ferito, in modo più lieve, anche un automobilista.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, è intervenuta la Polizia stradale, che si sta occupando dei rilievi. Traffico rallentato con code in entrata e in uscita dalla circonvallazione.