Pescara, incidente tra una bici e un’auto ai Colli: grave 62enne

PESCARA, 9 giugno – Un 62enne di Pescara è ricoverato in ospedale in gravi condizioni per le lesioni riportate in seguito ad un incidente tra una bici e un’automobile avvenuto all’ora di pranzo ai colli.

L’uomo, in sella alla sua bici, stava percorrendo via Colli Innamorati in direzione monti-mare quando si è scontrato con un’automobile che procedeva in direzione opposta e che, all’altezza dell’incrocio con via Piana di Voltigno stava svoltando a sinistra per entrare in un parcheggio.

Soccorso, il 62enne è stato trasportato in ospedale. Ha riportato un politrauma ed è ricoverato in Chirurgia; i medici si sono riservati la prognosi.

Rilievi a cura della Polizia municipale.