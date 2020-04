Pescara, incidente tra un’auto e una moto ai Colli: muore 35enne

PESCARA, 28 aprile – Un 35enne di Pescara è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio ai Colli di Pescara, in via Colle Scorrano. Per cause in corso di accertamento, la moto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un’automobile. Il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate ed è morto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Sul posto, per accertamenti e rilievi, la Polizia municipale di Pescara.

AGGIORNAMENTO 20.20 – La vittima è Christian Javanmardi. La moto procedeva in direzione Nord-Sud, quando si è scontrata con l’auto che viaggiava in senso opposto. Il veicolo, una Ford, era guidato da un 38enne residente nella zona. Estremamente violento l’impatto, che non ha lasciato scampo al giovane, morto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi lesioni.