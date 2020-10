Pescara, investita da un’auto mentre passeggia col cane: giovane in ospedale

PESCARA, 2 ottobre – Una 31enne di origini romene residente a Pescara è ricoverata in ospedale, nel reparto di Ortopedia, per i traumi riportati dopo essere stata investita da un’automobile, mentre attraversava la strada con il suo cane. L’incidente è avvenuto stamani, nel capoluogo adriatico, in via della Bonifica, nei pressi dell’intersezione con via Pantini.

La donna stava attraversando in direzione monti-mare – non è ancora chiaro se sulle strisce pedonali o meno – quando è stata travolta da una Fiat Punto guidata da un 75enne che viaggiava in direzione Sud-Nord.

Soccorsa dal 118, la 31enne è stata trasportata in ospedale. E’ ora ricoverata, con una prognosi di 45 giorni.

Subito dopo l’incidente il cane è fuggito, ma, anche grazie ad un tam tam sui social, è stato rintracciato in spiaggia ed affidato ai familiari della donna.

Rilievi e accertamenti a cura della Polizia municipale.