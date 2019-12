Pescara, investito mentre attraversa la strada: uomo finisce in ospedale

PESCARA, 23 dicembre – Un 73enne residente a Napoli è ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un’automobile, mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto stamani in via Caravaggio.

L’uomo stava attraversando in direzione monti-mare nei pressi delle strisce pedonali, quando è stato travolto da un’utilitaria Opel guidata da un 81enne di Pescara che procedeva in direzione Nord Sud. All’origine dell’incidente, secondo i primi accertamenti, potrebbe esserci il riflesso del sole, che ha impedito all’automobilista di vedere il pedone.

L’uomo, soccorso, è stato trasportato in ospedale; ha riportato traumi e fratture e ne avrà per 50 giorni.

Un secondo investimento è avvenuto all’ora di pranzo all’incrocio tra via Pepe e via D’Avalos ma le condizioni del pedone, in questo caso, non destano preoccupazione.

In entrambi i casi dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia municipale.