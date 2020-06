Pescara, la polizia rinviene 38mila euro e una pistola caricata a salve

PESCARA, 8 giugno – Trentottomila euro e una pistola scacciacani caricata a salve. E’ quanto ritrovato dal personale della squadra mobile nei pressi del tracciato ferroviario, dopo un sopralluogo effettato sulla scorsa di numerose segnalazioni ricevute da parte dei cittadini. Segnalazioni che evidenziavano la presenza, in diverse occasioni e soprattutto durante la notte, di persone con atteggiamento sospetto vicino a un muro di contenimento in prossimità della ferrovia.

Nel corso del sopralluogo, in particolare, gli agenti hanno rinvenuto nascoste tra la vegetazione due buste in plastica con dentro 38.000, suddivisi in banconote da 50 e in 7 mazzette sigillate con cellophane, oltre a un’altra busta con banconote sfuse e a un’asciugamano che nascondeva una pistola scacciacani marca Bruni con caricatore rifornito di 9 cartucce con munizionamento a salve e 40 cartucce custodite all’interno di una rastrelliera in plastica nera.

Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati a riscontrare la provenienza della somma di denaro sequestrata e dell’eventuale utilizzo in azioni criminose della pistola.