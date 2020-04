Pescara, la Time Rivestimenti dona alla Protezione civile alimentari e colombe per famiglie in difficoltà

PESCARA, 11 aprile – Un segno di solidarietà, in un momento in cui c’è un forte bisogno di guardare con fiducia la futuro.

La Time Rivestimenti srl oggi pomeriggio ha consegnato alla Protezione civile di Pescara pacchi di beni alimentari assortiti e colombe pasquali da donare alle famiglie in difficoltà.

“Per noi è molto importante dare un senso alla Pasqua cristiana – sottolinea Mauro Cesarone – oggi ancora di più. Abbiamo sempre avuto, con discrezione, un pensiero per chi ha più bisogno. Credo sia il momento di essere d’esempio anche per gli altri, dimostrare concretamente che ognuno di noi può fare qualcosa per l’altro, per quello che si può. Mi piace sperare che la solidarietà possa diventare una buona abitudine. Ecco, questo è il nostro modo di dire a tutti gli abruzzesi, anche in un momento difficile, buona Pasqua”.