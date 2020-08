Pescara, lite con la ex in via Rigopiano: giovane arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

PESCARA, 28 agosto – Un uomo di 33 anni, di Pianella, in seguito ad una lita con la sua ex fidanzata, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di resistenza, oltraggio, minacce e violenza a pubblico ufficiale.

I fatti sono avvenuti ieri sera a Pescara, in un appartamento di via Rigopiano, dove era stata segnalata una lita. Gli agenti della squadra volante, giunti sul posto, hanno subito constatato come provenissero dall’interno forti rumori e urla. Giunti davanti alla porta dell’appartamento, sul piano rialzato, ha inoltre notato cocci e pezzi di vetro, con tracce di sangue sui muri e sul pavimento.

All’interno gli agenti hanno trovato una ragazza molto spaventata e visibilmente provata, che riferiva di una discussione con il suo ex fidanzato, poi identificato come D.F.F. La donna ha spiegato di non essere riuscita a calmarlo e a riportarlo alla ragione. Il ragazzo, molto agitato, con fare minaccioso ha quindi iniziato ad alternare frasi senza senso a parole ingiuriose nei confronti degli agenti. Tali atteggiamenti sono poi culminati in spintoni e sputi all’indirizzo del personale in divisa e ad una continua resistenza.

Gli agenti hanno quindi provveduto ad arrestare l’uomo, accompagnandolo presso i locali della questura, dove i poliziotti sono stati nuovamente minacciati e ingiuriati.