Pescara, lite con un ferito in un b&b

PESCARA, 13 maggio – Sono in corso accertamenti per verificare quanto accaduto in un bed and breakfast di viale Bovio questa mattina.

Un vicino aveva sentito delle grida provenire da una stanza e aveva notato macchie di sangue sul muro esterno, sotto una finestra.

Gli agenti, entrati nella stanza oggetto della segnalazione, hanno trovato due persone: C.R. di 22 anni e D.G.M, di 35, entrambi di Pescara e conosciuti per i loro precedenti di polizia, che da una decina di giorni avevano preso alloggio nella struttura.

Uno dei due che presentava vistose ferite da taglio in varie parti del corpo, soprattutto la mano sinistra, ed era sporco di sangue, si è subito giustificato dicendo di avere discusso con il compagno e di essersi autolesionato.

La Squadra Volante ha fatto trasportare il ferito in ospedale ed ha accompagnato in Questura l’altro uomo.