Pescara, lite in barca la notte di Capodanno: carabinieri intervengono e trovano marijuana

PESCARA, 2 gennaio – Violenta lite all’interno di una barca, ormeggiata al Porto Turistico di Pescara, durante la notte di capodanno. I carabinieri, intervenuti in seguito ad una segnalazione, dopo avere riportato la calma, hanno rinvenuto marijuana all’interno del natante.

Protagonisti della lite due persone conviventi, che hanno dichiarato di essere domiciliate a Pescara e sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti mirati a verificare eventuali violazioni in materia di norme anti-Covid. I militari, accorsi sul posto, hanno effettivamente riscontrato quanto era stato segnalato: le due persone stavano litigando in maniera violento, tanto che all’interno della barca sono stati trovati numerosi oggetti distrutti.

Nel corso del successivo controllo i carabinieri hanno rinvenuto della “marjiuana”, occultata all’interno di un mobiletto della cucina e di conseguenza hanno segnalato le due persone alla Prefettura per uso di stupefacenti.