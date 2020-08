Pescara, lite tra stranieri finisce a coltellate: un arresto e un ferito

PESCARA, 19 agosto – Deve rispondere del reato di lesioni aggravate un marocchino di 31 anni, residente a Montesilvano, arrestato nella scorsa notte a Pescara, in viale Bovio, dagli agenti della Squadra Volante intervenuti per la segnalazione di un’aggressione. Grazie alla testimonianza di un passante, i poliziotto hanno accertato che l’uomo, dopo una lite con un altro straniero, lo ha colpito con alcune coltellate ferendolo al gluteo. Lo straniero, finito in ospedale, è stato giudicato guaribile in dieci giorni.

Il 31enne è stato inoltre denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato in possesso di altri coltelli, inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Pescara e inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.