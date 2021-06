Pescara, localizzata un’area utilizzata per lo smaltimento abusivo di rifiuti pericolosi

PESCARA, 9 giugno – Un sito di mille metri quadri, in comune di Pescara, occupato da un agglomerato di strutture abusive utilizzate per lo svolgimento di attività economiche e per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi.

L’area, recintata e ben riparata dalla vista, è stata localizzata dai finanzieri della Sezione aerea che hanno apposto i sigilli e denunciato per violazioni ambientali tre persone.

Per gli aspetti di natura tributaria, inoltre, sono stati accertati tributi non versati, relativamente all’ecotassa, per migliaia di euro.