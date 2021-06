Pescara, lungo blackout in centro: disagi e proteste. Guasto in via di risoluzione

PESCARA, 24 giugno – Blackout in pieno centro a Pescara. Senza corrente, da poco prima delle 17, sono rimaste oltre 600 utenze – negozi, ristoranti, bar e locali, oltre alle abitazioni – nel cuore del capoluogo adriatico. I tecnici sono al lavoro e le utenze dovrebbero essere rialimentate entro le 21.30. Non mancano, ovviamente, le lamentele. Criticità soprattutto per le attività commerciali, rimaste al buio, senza aria condizionata e senza Pos. Al punto che chi ha potuto ha lavorato sul marciapiede, come nel caso del barbiere in foto. I disagi si vanno ad aggiungere a quelli subiti stamani, dalle 9 alle 17, quando parte del lungomare è rimasta senza elettricità per dei lavori di potenziamento della rete.