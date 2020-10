Pescara, Maurizio Acerbo dimesso dal Covid-Hospital: ora è in isolamento domiciliare

PESCARA, 3 ottobre – Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, risultato positivo al coronavirus, lascia il Covid Hospital di Pescara, dove è stato ricoverato per oltre due settimane. Acerbo, tutt’ora positivo al virus, ha la polmonite: è in isolamento domiciliare. Ne dà notizia lo stesso segretario sul suo profilo Facebook.

“Dovrò rimanere isolato visto che ho ancora polmonite e rimango positivo – scrive – Prenderò i farmaci a casa sperando che non ci siano ricadute. Non è finita ma vuol dire che il peggio è passato (facciamo le corna). Non posso non ringraziare di cuore tutto il personale, medici, infermieri, oss a partire dal dott. Giustino Parruti, i pazienti con cui ho condiviso questi sedici giorni, e tutte le persone che mi hanno inondato di messaggi di affetto, amicizia, solidarietà. È stata un’esperienza umana bellissima nonostante tutto”.

“Ora massima prudenza e distanza. Niente abbracci e baci. Usate mascherine. Poi dopo la fine della pandemia organizzeremo feste ovunque, sulle strade, le piazze, le spiagge. Ora combattiamo unit* per uscire tutti insieme dalla pandemia proteggendo i piu deboli e vulnerabili”, conclude il post di Acerbo.