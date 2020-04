Pescara, messa celebrata nonostante le restrizioni: sanzionati il prete e 14 fedeli

PESCARA, 10 aprile – Nonostante le restrizioni, celebra la messa, ma alcuni cittadini segnalano l’accaduto alla Polizia, che sanzionano il prete e 14 fedeli. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio nella parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario, in via Cavour a Pescara.

Diverse le segnalazioni arrivate al 113. Quando gli agenti della squadra Volante sono intervenuti sul posto, hanno accertato che la celebrazione era effettivamente aperta ai fedeli, in barba alle disposizioni nazionali per il contenimento del contagio da coronavirus.

I fedeli ed il sacerdote sono stati quindi identificati e sanzionati.