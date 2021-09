Pescara, minaccia gli insegnanti della scuola frequentata dai figli: denunciato no-vax

PESCARA, 16 settembre – In più occasioni, secondo la polizia, si sarebbe reso responsabile di minacce e aggressioni verbali nei confronti degli insegnanti della scuola frequentata dai figli. Minacce e aggressioni che sarebbero scaturite dall’applicazione della normativa anti-Covid 19, di cui si sarebbero resi “colpevoli” gli insegnanti per aver invitato gli alunni ad indossare le mascherine. E così per un 46enne no vax di Pescara è scattata la denuncia per minacce gravi.

La denuncia è arrivata al termine di una perquisizione a casa dell’uomo scattata ieri mattina ed eseguita dalla squadra mobile dopo una segnalazione da parte del dirigente scolastico.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia l’uomo, che già nel mese di luglio avrebbe insultato e minacciato il personale della scuola, lunedì in occasione dell’avvio dell’anno scolastico avrebbe messo di nuovo in atto quelle condotte minacciose di fronte ad altri genitori che stavano accompagnando i propri figli davanti all’istituto scolastico. In quell’occasione l’uomo avrebbe anche affermato anche di “aver acquistato una potente balestra con cui avrebbe potuto colpire a distanza”, alludendo al personale scolastico.

Da qui la segnalazione alla polizia da parte del dirigente scolastico. Segnalazione che ha fatto scattare la successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, nel corso della quale il personale della squadra mobile ha rinvenuto un fucile ad aria compressa e numerosi pallini di piombo, sequestrati in attesa delle verifiche sulla potenzialità offensiva dell’arma. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per minacce gravi.