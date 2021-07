Pescara, morte di Anna Carlini: confermate in appello le condanne di primo grado

L’AQUILA, 8 luglio – Confermate le condanne a carico di Nelu Ciuraru e Robert Cioragariu, imputati nel processo sulla morte di Anna Carlini, la giovane donna con problemi psichici, violentata la notte del 29 agosto 2017 nei pressi della stazione di Pescara e lasciata morire.

La Corte d’Appello dell’Aquila, in linea con quanto chiesto dalla Procura, ha infatti confermato gli 11 anni e mezzo di carcere per Nelu Ciuraru, accusato di violenza sessuale e omissione di soccorso aggravata, e 2 anni di reclusione per Robert Cioragariu, solo per il secondo reato. La vittima venne attirata dai due imputati in uno dei tunnel della stazione e indotta a bere vino: la reazione generata dai farmaci che assumeva abitualmente le fece perdere il controllo e i due ne approfittarono. In particolare Ciuraru avrebbe abusato sessualmente di lei e poi entrambi la lasciarono agonizzante fino al mattino successivo, quando fu ritrovata priva di vita.