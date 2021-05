Pescara: nove ragazzi identificati per il raid al Liceo Classico, due i denunciati

PESCARA, 4 maggio – Solo 2 dei 9 ragazzi identificati per il raid vandalico al Liceo Classico sono stati denunciati per l’imbrattamento dell’edificio scolastico di via Venezia.

Si tratta di studenti del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Pescara, autori del raid vandalico di venerdì notte al Liceo Classico “G. D’Annunzio”.

La Digos ha ricostruito le dinamiche e le tempistiche con cui i ragazzi hanno agito, anche in riferimento al coinvolgimento dei singoli nei fatti e all’obbligo del coprifuoco, accertando che si sono intrattenuti davanti al Liceo Classico per pochi minuti a partire dalle ore 21.30.

Si tratta di sette maggiorenni e due minorenni.

L’atto vandalico è stato ripreso dagli stessi ragazzi che, successivamente, hanno pubblicato i due video su Instagram divenuti immediatamente virali.